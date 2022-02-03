Роналду примет решение о своём будущем в «МЮ» после назначения нового главного тренера

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может покинуть стан «красных дьяволов», сообщает ESPN.
По информации источника, португалец примет решение о своём будущем в Манчестере после назначения нового главного тренера. При этом существует вероятность того, что и новый наставник манкунианцев может отказаться от услуг Роналду. Контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до июня 2023 года.
Ранее стало известно, что Роналду против назначения Рангника на пост главного тренера клуба на постоянной основе. Напомним, в ноябре «Манчестер Юнайтед» назначил Рангника на пост временного главного тренера. Он будет руководить командой до конца сезона.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 18 матчей, забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи. Также на его счету 6 голов в 5 матчах группового этапа Лиги чемпионов.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:
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