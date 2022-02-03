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Альваро Мората предложил «Барселоне» подписать его летом

Альваро Мората предложил «Барселоне» подписать его летом
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората хочет играть за «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, сам игрок предложил каталонскому клубу свои услуги, так как заинтересован в сотрудничестве с Хави. Испанец хочет вернуться на родину летом. Теперь форвард надеется, что сине-гранатовые не потеряют к нему интерес. Сам футболист замотивирован на оставшуюся часть сезона.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается выкупать 29-летнего футболиста за € 35 млн — именно эта сумма прописана в договоре между командами. Однако они не собираются отпускать Морату на полгода раньше, даже с учётом подписания Душана Влаховича из «Фиорентины».

Агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не собирается укреплять соперника по чемпионату Испании.

В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

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