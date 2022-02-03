Альваро Мората предложил «Барселоне» подписать его летом

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората хочет играть за «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.
По информации источника, сам игрок предложил каталонскому клубу свои услуги, так как заинтересован в сотрудничестве с Хави. Испанец хочет вернуться на родину летом. Теперь форвард надеется, что сине-гранатовые не потеряют к нему интерес. Сам футболист замотивирован на оставшуюся часть сезона.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» не собирается выкупать 29-летнего футболиста за € 35 млн — именно эта сумма прописана в договоре между командами. Однако они не собираются отпускать Морату на полгода раньше, даже с учётом подписания Душана Влаховича из «Фиорентины».
Агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не собирается укреплять соперника по чемпионату Испании.
В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.
- 3 февраля 2022
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