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Семак оценил дебют Юри Алберто в «Зените»

Семак оценил дебют Юри Алберто в «Зените»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Мидтьюлланном» (1:0) в товарищеском турнире Atlantic Cup.

«Игра сегодня разбилась на небольшие части. Местами мы действовали неплохо, местами — подуставали, не хватало лёгкости и играли не так, как хотели. Те, кто нужно, получили игровую практику, все здоровы, избежали травм — это самое важное. Сложно говорить о плане. Утром мы провели тренировку с «Зенитом»-2, затем у нас вечерний матч. Многие футболисты провели первые минуты на поле. Сейчас самое важное — чтобы к окончанию сбора все наши футболисты провели как минимум по два полных матча. Стараемся следовать этому графику.

Алберто и Адамов? Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов — налаживаются. Дальше эти игроки будут только прогрессировать», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

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