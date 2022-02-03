«Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много». Семак — о Вагнере Лаве

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о нападающем «Мидтьюлланна» Вагнере Лаве после очного матча с датской командой в рамках товарищеского турнира Atlantic Cup.



«Как мне Вагнер Лав? Великолепный. Я всегда им восхищался. Таких игроков в России не так много, по крайней мере, было при мне. Он и человек прекрасный. Я горжусь знакомством с ним. Желаю ему футбольного долголетия, радовать болельщиков своим мастерством, интеллектом, дружелюбностью. Он очень позитивный человек, легенда», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».



37-летний Вагнер Лав выступал в России за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также с января по июль 2013 года. Всего за армейцев бразильский нападающий принял участие в 259 матчах, в которых забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи.

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