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«Барселона» планирует продлить контракт Гави

«Барселона» планирует продлить контракт Гави
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Каталонская «Барселона» рассчитывает подписать новое соглашение с полузащитником Гави. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на Diario Sport.

17-летний Гави в нынешнем сезоне принял участие в 26-м матче испанской Ла Лиги и Лиги чемпионов, забив гол и отдав три голевые передачи. Контракт полузащитника с «Барселоной» истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в € 40 млн.

В текущем сезоне «Барселона», сыгравшая 21 матч в испанской Ла Лиге, занимает в турнирной таблице чемпионата пятое место с 35 очками.

«Барселона» обыграла «Алавес» в чемпионате Испании благодаря голу в концовке:

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