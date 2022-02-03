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«Реал» и «Атлетик» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании

«Реал» и «Атлетик» объявили стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Испании
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Стали известны стартовые составы «Атлетика» и «Реала» на матч 1/4 финала Кубка Испании. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в городе Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 23:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетик» — «Реал».

«Атлетик»: Ахирресабала, Берчиче, Мартинес, Альварес, де Маркос, Весга, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Муньяин, Н. Уильямс, И. Уильямс.

Запасные: Симон, Баленсиага, Капа, Лекуэ, Нуньес, Эйсагирре, Вивиан, Саррага, Беренгер, Серрано, Вильялибре.

«Реал»: Куртуа, Начо, Алаба, Милитао, Васкес, Кроос, Каземиро, Модрич, Жуниор, Асенсио, Родриго.

Запасные: Фуидиас, Лунин, Карвахаль, Вальехо, Иско, Себальос, Камавинга, Вальверде, Бэйл, Азар, Йович.

Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хесус Хиль Мансано. Ему будут помогать ассистенты Иньиго Прието Лопес де Серайн и Хавьер Мартинес Николас. Резервным рефери выступит Хайме Руис Альварес.

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