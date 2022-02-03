Месси советовал Хави не возвращать Симонса из «ПСЖ»

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси посоветовал руководству «Барселоны», за которую он выступал ранее, не возвращать игрока парижан Хави Симонса. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, аргентинец в личной беседе с главным тренером каталонцев Хави советовал ему не возвращать игрока. Ранее Симонс не реализовал 11-метровый в игре с «Ниццей», и парижский клуб вылетел из розыгрыша турнира.

Напомним, «ПСЖ» стартовал в Кубке Франции с 1/32 финала, где подопечным Маурисио Почеттино удалось крупно обыграть на выезде «Феньи Ольнуа» (3:0), затем парижане так же уверенно разобрались с «Ванном» (4:0). «Ницца» же начала с победы над «Шоле» (1:0), а следующую стадию они прошли автоматически из-за того, что «Лион» и «Париж» не сумели выявить победителя из-за беспорядков болельщиков.