Источник: Почеттино насытился жизнью в «ПСЖ» на фоне слухов об интересе «МЮ»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино «сыт по горло» работой в «ПСЖ», так как, по слухам, им активно интересуется английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Footmercato.

Ранее появилась информация, что аргентинец был готов уйти из команды несколько недель назад, однако боссы парижан не успели найти ему замену. Тренер держит в уме возможное назначение в «Манчестер Юнайтед» и хотел присоединиться к английскому клубу уже в январе.



«Пари Сен-Жермен» набрал 53 очка в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. В тройку лидеров входят «Марсель» (40) и «Ницца» (42). Действующий чемпион Франции — «Лилль».

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