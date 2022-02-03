Левандовски: большой потенциал Холанда не означает, что он будет звездой всегда

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски оценил выступление форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда в чемпионате Германии.
«Он другой игрок, мы отличаемся. Он более сильный, мощный и физически развитый. Это его главные качества. У меня другие характеристики. Мы не можем прогнозировать, как он будет прогрессировать. Если у кого-то огромный потенциал, это не означает, что он будет звездой всегда. Я не люблю сравнивать 33-летнего игрока с 21-летним. У каждого свой путь. Само собой, Холанд — прекрасный футболист, за которым приятно наблюдать», — сказал Левандовски в интервью Pilka Nozna.
В нынешнем сезоне норвежский нападающий принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, в которых забил 16 голов и отдал шесть голевых передач. Также на счету Холанда три гола в трёх матчах Лиги чемпионов и четыре — в двух Кубка Германии.
- 3 февраля 2022
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