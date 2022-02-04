Источник: «Аталанта» не заявила Иличича на ЛЕ из-за психологических проблем игрока
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не включён в заявку команды на раунд плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.
По сведениям источника, такое решение связано с психологическими проблемами футболиста. Решение было согласовано со словенцем. Отметим, что российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук в заявку евротурнира попал.
В 1/16 финала Лиги Европы команда Джан Пьеро Гасперини встретится с греческим «Олимпиакосом». Первая встреча в Италии состоится 17 февраля, ответная — 24 февраля.
34-летний Иличич в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов, гол и голевая передача.
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