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Источник: «Аталанта» не заявила Иличича на ЛЕ из-за психологических проблем игрока

Источник: «Аталанта» не заявила Иличича на ЛЕ из-за психологических проблем игрока
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Полузащитник «Аталанты» Йосип Иличич не включён в заявку команды на раунд плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает Football Italia.

По сведениям источника, такое решение связано с психологическими проблемами футболиста. Решение было согласовано со словенцем. Отметим, что российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук в заявку евротурнира попал.

В 1/16 финала Лиги Европы команда Джан Пьеро Гасперини встретится с греческим «Олимпиакосом». Первая встреча в Италии состоится 17 февраля, ответная — 24 февраля.

34-летний Иличич в нынешнем сезоне принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, в которых отметился тремя голами и четырьмя голевыми передачами. Также на его счету четыре матча в Лиге чемпионов, гол и голевая передача.

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