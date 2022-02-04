«Барселона» летом приобретёт конкурента для Жорди Альбы

Испанская «Барселона» летом 2022 года планирует подписать сменщика для левого защитника Жорди Альбы. Об этом сообщает Diario Sport.

Зимой главный тренер команды Хави не просил у руководства усилить эту позицию, будучи уверенным в мастерстве 32-летнего футболиста и его альтернативе в лице 18-летнего Алехандро Бальде. Однако клуб всё равно найдёт нового игрока на позицию левого защитника.



Альба — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в команду в 2012 году, перейдя из «Валенсии». В нынешнем сезоне Альба в 15 матчах испанской Ла Лиги отметился четырьмя голевыми передачами. Также на его счету две голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов и Суперкубка страны.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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