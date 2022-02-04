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«Барселона» летом приобретёт конкурента для Жорди Альбы

«Барселона» летом приобретёт конкурента для Жорди Альбы
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Испанская «Барселона» летом 2022 года планирует подписать сменщика для левого защитника Жорди Альбы. Об этом сообщает Diario Sport.

Зимой главный тренер команды Хави не просил у руководства усилить эту позицию, будучи уверенным в мастерстве 32-летнего футболиста и его альтернативе в лице 18-летнего Алехандро Бальде. Однако клуб всё равно найдёт нового игрока на позицию левого защитника.

Альба — воспитанник «Барселоны». Он вернулся в команду в 2012 году, перейдя из «Валенсии». В нынешнем сезоне Альба в 15 матчах испанской Ла Лиги отметился четырьмя голевыми передачами. Также на его счету две голевые передачи в шести матчах Лиги чемпионов и Суперкубка страны.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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