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Арсен Захарян — второй в списке лучших молодых игроков Европы по версии InStat

Арсен Захарян — второй в списке лучших молодых игроков Европы по версии InStat
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян находится на втором месте в списке лучших игроков Европы в возрасте до 20 лет по версии InStat.

Первое место в рейтинге занимает полузащитник амстердамского «Аякса» Райан Гравенберх с индексом 294,8. Захарян находится на следующей строчке, его показатель — 277,3. На третьем месте расположился игрок английского «Фулхэма» Фабиу Карвалью. Он набрал 269,1 балла по подсчётам источника.

В нынешнем сезоне Захарян принял участие в 4 матчах за национальную команду России и отдал 1 результативную передачу. В сезоне-2021/2022 18-летний футболист сыграл в 17 встречах за московское «Динамо» в Российской Премьер-Лиге, отметившись 4 голами и 5 результативными передачами.

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Источник: «Реал» продолжает следить за Захаряном
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