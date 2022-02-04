Виллиан: я не был счастлив в «Арсенале». Не хотел там оставаться ради денег

33-летний бразильский полузащитник «Коринтианса» Виллиан рассказал о причинах ухода из лондонского «Арсенала».



«В жизни бывают моменты, когда деньги не так важны, и нужно сосредоточиться на том, что делает тебя счастливым. Нужно найти место, где тебе будет приятно играть.



Это то, чего у меня не было в «Арсенале». Я не хотел оставаться там только ради денег. Есть много других вещей, которые для меня стоят выше.



Я подумал, что не могу остаться только из-за контракта. Если бы я остался, куда бы делись моя мотивация и моё удовольствие? Вот что я имел в виду. Все видели, что я оставил, чтобы снова обрести своё счастье.



Это был отличный проект, и мы верили, что всё получится, но этого не произошло, поэтому я решил уйти и сделать то, что будет лучше для меня. Я не был счастлив, а радость — важный фактор в жизни футболиста», — цитирует Виллиана Daily Mail со ссылкой на FourFourTwo.



В августе 2021 года бразилец расторг контракт с клубом после всего одного сезона и перешёл в «Коринтианс».

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Арсенал» — «Бёрнли»:

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