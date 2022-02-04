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Лингард высказался о том, что «МЮ» не отпустил его в январе в другую команду

Лингард высказался о том, что «МЮ» не отпустил его в январе в другую команду
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отреагировал на то, что клуб не отпустил его в январе в другую команду.

«Клуб посоветовал мне взять отпуск по личным причинам. Но у меня всё в порядке с головой, и я всегда буду профессионалом. Когда ко мне обратятся, я выложусь на 100%», — написал Лингард в «Твиттере».

Напомним, СМИ сообщали, что история с задержанием и отстранением Мэйсона Гринвуда от тренировочного процесса вынудила «Манчестер Юнайтед» отказаться от планов с расставанием с Лингардом. Впоследствии это подтвердил главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник. Ранее сообщалось об интересе к Джесси со стороны «Ньюкасла» и «Вест Хэм Юнайтед».

Контракт 29-летнего Лингарда истекает в конце сезона, поэтому зимой он не хотел принимать решения на долгосрочное будущее и был готов уйти лишь в аренду. В конце сезона Лингард определится с дальнейшим продолжением своей карьеры.

В сентябре 2021 года «Манчестер Юнайтед» сделал англичанину предложение продлить контракт, но он отказался.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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