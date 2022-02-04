Нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье промахнулся мимо ворот в игре с Египтом в серии пенальти
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Нападающий московского «Динамо» Клинтон Н'Жье не реализовал решающий пенальти в полуфинале Кубка Африки в игре с Египтом.
Форвард не реализовал пенальти, промахнувшись мимо ворот. Если бы Клинтон реализовал удар, то у его команды остались бы шансы на выступление в финале главного турнира континента. Египтяне победили в серии со счётом 3:1. Благодаря этой победе национальная команда Египта примет участие в финале Кубка африканских наций.
Ранее сборная Сенегала вышла в финал Кубка африканских наций, а Буркина-Фасо сыграет в матче за 3-е место с национальной командой Камеруна. Соперником Сенегала по финалу стал Египет. Действующий победитель турнира — сборная Алжира, которая на этом турнире не смогла выйти в 1/8 финала.
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