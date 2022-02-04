«Лидс» готов сделать Рафинью самым высокооплачиваемым игроком клуба

Английский «Лидс Юнайтед» планирует сохранить в своей команде нападающего Рафинью. «Павлины» готовы сделать бразильца самым высокооплачиваемым футболистом команды, сообщает ESPN со ссылкой на Football Insider.



По информации источника, в «Лидсе» уверены, что игрок продлит контракт с клубом. В ближайшее время будет объявлено о пролонгации соглашения.



25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также бразильский «Авай».



В нынешнем сезоне Рафинья в 19 матчах английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.

«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс»:

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