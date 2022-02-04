«Антальяспор» объявил о подписании экс-игрока «Спартака» Луиса Адриано

34-летний бразильский нападающий Луис Адриано, известный по выступлениям за донецкий «Шахтёр», московский «Спартак» и итальянский «Милан», стал игроком турецкого клуба «Антальяспор». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».

«Добро пожаловать, Луис Адриано!

Наш клуб подписал с Луисом Адриано контракт на 1,5 года. Мы приветствуем футболиста и желаем ему успехов под нашим красно-белым гербом», — гласит публикация пресс-службы в социальных сетях.

Напомним, в составе этого клуба выступают защитник Фёдор Кудряшов и полузащитник Фернандо, который ранее также защищал цвета красно-белых.



Адриано стал игроком «Палмейраса» летом 2019 года, сыграв за это время в 104 матчах, в которых забил 32 гола и отдал 10 голевых передач. Вместе с бразильской командой футболист выиграл три трофея.



С 2017 по 2019 год Адриано выступал в составе московского «Спартака», став в составе команды победителем чемпионата и Суперкубка России. За «Спартак» Адриано забил 25 голов и отдал 14 голевых передач в 79 матчах.