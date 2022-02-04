Главный тренер Марокко вновь раскритиковал Зиеша, исключив вероятность его возвращения

69-летний боснийский тренер сборной Марокко Вахид Халилходжич высказался о возможности возвращения в состав национальной команды 28-летнего атакующего полузащитника лондонского «Челси» Хакима Зиеша.

«Игроки, которых я выбрал, являются лучшими в стране. Я не выбираю футболиста, который может вывести настрой состава из равновесия. Даже если его зовут Лионель Месси. Поведение Зиеша не соответствует критериям попадания. Он не хочет тренироваться, не хочет играть. Он не воспринимает это всерьёз. Я не собираюсь умолять его вернуться.

После Кубка Африки три года назад его больше всего критиковали. Его освистали. Вы не должны забывать об этом», — цитирует Халилходжича Goal.

Супергол Хакими помог Марокко выйти в 1/4 финала Кубка Африки.

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В текущем сезоне Зиеш принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.