«Если никто не уйдёт, мы никого не возьмём». Березуцкий оценил переходы игроков ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уходы в аренду трёх футболистов клуба — полузащитников Константина Кучаева и Эмиля Бохинена, а также нападающего Фёдора Чалова.



«Естественно, кто-то из ребят хочет больше играть, да и вообще в принципе мы практически всё время в Европе находимся в топе команд, где игроки не меняются. Если говорить по отдельности, Феде, наверное, просто нужно сменить обстановку. Это выигрышная ситуация и для ПФК ЦСКА, и для него. Я думаю, всё у него должно великолепно пройти в Швейцарии. Кучаев тоже хотел больше играть, его позвали, он решил, что хочет попробовать в аренде. То же самое касается Бохинена.



Конечно, в идеале для тренера чем больше хороших игроков, тем лучше. Но, к сожалению, в России если никто не уйдёт, мы никого не возьмем. Сменяемость в командах должна быть, это неизбежный фактор. Кто-то нам не подходит (но данной тройки это не касается даже близко), кто-то хочет больше играть. Это совершенно нормальный процесс», — приводит слова Берецузкого официальный сайт ЦСКА.



Напомним, Кучаев отдан в аренду в «Рубин», Бохинен — в итальянскую «Салернинтану», Чалов — в швейцарский «Базель».