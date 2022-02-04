В УЕФА оценили влияние коронавируса на доходы клубов: они не досчитались € 7 млрд

УЕФА представил свой ежегодный отчёт, в котором большое внимание уделяется финансовому положению европейского клубного футбола в условиях пандемии коронавируса.
В предисловии к отчету президент УЕФА Александер Чеферин сказал: «В прошлогоднем предисловии я выразил надежду, что мы увидим проблеск зелёного поля восстановления — и мы его увидели. В сезоне 2021/22, который близится к середине, посещаемость демонстрирует признаки уверенного восстановления. Это важный показатель состояния клубов, который был достигнут благодаря большим усилиям в организации матчей и разработке эффективных медицинских протоколов по всей Европе».
Один из самых суровых выводов отчёта заключается в том, что большая часть потерянных доходов — € 4,4 млрд о и более — приходится на потери доходов от продажи билетов, причём этот поток доходов был практически сведен на нет (снижение на 88%) в 2020/21 финансовом году в результате пустых трибун из-за чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Доходы от продажи билетов составили всего 2% от доходов клубов по всей Европе, по сравнению с 16% до пандемии.
Естественно, потеря поступлений от продажи билетов оказала глубокое влияние на общие финансы клубов. В отчёте показано, что общий эффект воздействия пандемии на доходы клубов в сезонах 2019/20 и 2020/21 составил € 7 млрд.
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