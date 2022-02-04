«Тамбов» попал в отчёт УЕФА: через клуб за сезон прошли 50 игроков

Футбольный клуб «Тамбов», в сезоне 2020/2021 выступавший в высшей лиге России, попал в свежий отчёт УЕФА, посвященный конкурентной среде игроков и финансовому положению команд.



Выясняется, что в минувшем сезоне среди лиг «большой пятерки» итальянские клубы Серии А в среднем использовали больше всего футболистов в среднем, выставляя на поле 30,9 игроков, что на четыре больше, чем у клубов английской Премьер-лиги.



Меньше всех игроков — 21 — выходили на поле в составе французского «Лилля», а лидером по этому показателю стал немецкий «Шальке 04», за который в прошлом сезоне успели сыграть в общей сложности 42 футболиста.



Попал в отчёт и ФК «Тамбов», который в течение сезона в высшей лиге России использовал в общей сложности 50 игроков.



Осенью прошлого года «Тамбов» был признан банкротом.

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