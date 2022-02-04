«Урал» расторг контракт с Ибрахимаем
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Косоварский полузащитник Иллдрен Ибрахимай покидает «Урал». Екатеринбургский клуб объявил о расторжении контракта с 26-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.
«ФК «Урал» и Илльдрен Ибрахимай расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Игрок уже отзаявлен из нашей команды в РПЛ.
В наш клуб Ибрахимай пришёл в январе 2021 года. С того момента полузащитник провёл за «шмелей» 12 официальных матчей.
Благодарим Илльдрена за сотрудничество и желаем успешного продолжения карьеры!» — сообщила пресс-служба «Урала» на официальном сайте.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ибрахимая в € 500 тыс.
Напомним, «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата после 18 туров.
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