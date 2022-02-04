Каттани: контракт Бакаева со «Спартаком»? Одного желания остаться не всегда достаточно

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника клуба Зелимхана Бакаева.
«Бакаев действительно очень хорошо себя проявляет, провёл отличную игру с «Ригой». На каждой тренировке Зелимхан усердно работает, у него серьёзное отношение к делу на тренировочном сборе. Пока немного рано говорить о контракте. У нас есть достаточно времени, чтобы обсудить этот вопрос.
На меня нет такого давления, что мне немедленно нужно продлить контракты со всеми игроками, которые есть в «Спартаке». Просто невозможно обновить сразу 24-25 контрактов. Были вопросы, которые требовали быстрого разрешения, как, например, в ситуации с Айртоном в конце декабря. Бакаев хочет остаться в «Спартаке», сейчас у нас открытая ситуация. Посмотрим, как будут развиваться события. Одного желания игрока остаться не всегда достаточно, есть множество деталей, которые требуется проанализировать», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 4 февраля 2022
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