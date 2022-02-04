Макаров: Слуцкий мог выгнать меня с тренировки. А Деспотовича нельзя было штрафовать

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал о взаимоотношениях с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
«Слуцкий называл меня и Деспотовича лидерами по штрафам в «Рубине». У Деспотовича не было штрафов. Его нельзя было штрафовать. Не знаю, почему, но вот так. Меня — да, штрафовали. Раз 5-6. Суммы называть не буду, но для меня они были достаточно крупные. Викторович мог выгнать меня с тренировки за то, что был чем-то недоволен, психовал. Он считал, что я огрызаюсь, а я всего лишь хотел справедливости. Если я вижу, что что-то не так — почему должен молчать? Я же не ругался матом. Разговор на повышенных тонах в футболе — это нормально.
Я не против подколок. Но если мне пихают не по делу — отвечу. Почему за одно и то же мне высказывают, а другому — нет? Мне не нравится такое отношение. Но я не злопамятный. Сегодня Викторыч оштрафует, а завтра — всё нормально, проехали, продолжаем работу. Может, у него какая-то обида сохранялась, не знаю. Я старался побыстрее выбросить это из головы», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.
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