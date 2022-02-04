Каттани: мне очень нравится Кутепов. Надеюсь, он останется в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани поделился мнением о защитнике клуба Илье Кутепове.
«Кутепов мне очень нравится. Надеюсь, он останется в «Спартаке». Кутепов импонирует мне не только как игрок, но и как человек. Он действительно фантастический парень. Но не буду сейчас много говорить про Кутепова, так как рядом Артём Ребров – он будет ревновать. Так как обычно я всем говорю про Реброва: «Артём — фантастический парень», ха-ха. Но это чистая правда: то, как Артём работает — это очень серьёзный уровень. Порой он действует непредсказуемо, для всех его скиллы стали большим сюрпризом. И я очень доволен этим, потому что я – один из тех, кто несёт ответственность за утверждение его на роль в структуре клуба», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
- 4 февраля 2022
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