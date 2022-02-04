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В «Спартаке» рассказали о поиске центрального защитника на замену Жиго

В «Спартаке» рассказали о поиске центрального защитника на замену Жиго
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал о поиске нового центрального защитника, который должен заменить в обороне Самуэля Жиго.

«Тут нам нужно подумать, всё не так просто. Но хорошо, что у меня есть время для размышлений. Думаю, мы не станем рассматривать на место Жиго футболиста с истекающим контрактом. Среди этой категории игроков я пока не нашёл подходящую кандидатуру. Мы пока подумаем, а решение примем весной. Оно будет критически важным в контексте следующего сезона, но лучше принимать подобные решения не сейчас. Сейчас же было важно сохранить Самуэля – найти ему равноценную замену этой зимой было бы очень сложно», — передаёт слова Каттани корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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