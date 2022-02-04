Денис Макаров: просто смеюсь над диванными аналитиками. Люди пишут что попало
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Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров рассказал, как относится к хейтерам.
«Бесят ли диванные аналитики? Нет, я над ними просто смеюсь. Последние полгода-год я вообще стараюсь дистанцироваться от всего этого. Я ограничил доступ в «Инстаграм», а остальные соцсети вообще удалил. Не читаю новости — кроме тех, что выкладывает официальный сайт «Динамо». Не забиваю голову ненужной информацией.
Люди пишут что попало. Смотрят футбол из космоса и позволяют себе тебя поучать или оскорблять. Я к таким людям никак не отношусь — просто не обращаю внимание. Со временем понимаешь, что этим просто не нужно засорять свой мозг. Повзрослел», — сказал Макаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.
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