Клопп — о Диасе: нам нравится в нём всё. И навыки, и характер – это потрясающе

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о новичке клуба нападающем Луисе Диасе.



«Я его пока не видел, он ещё не был на нашей базе. Но это хороший знак, что мы работаем на всех фронтах для усиления команды. Мы должны быть успешны и сейчас, и в будущем. В Луисе нам нравится буквально всё. Я наблюдал за ним какое-то время – это потрясающе. И набор навыков, и характер. Я действительно рад, что мы смогли подписать его сейчас. С нетерпением ждём возможности поприветствовать его здесь», — цитирует Клоппа спортивный журналист Джеймс Пирс в своём «твиттере».



Диас выступал в составе «Порту» с 2019 года. В нынешнем сезоне 25-летний колумбийский нападающий принял участие в 18 матчах чемпионата Португалии, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи. С 2018 года Диас вызывается в национальную команду Колумбии.

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