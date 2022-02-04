Семак: Дриусси выкупил контракт за € 6 млн. За Клаудиньо заплатили столько же

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскрыл финансовые детали трансфера бразильца Клаудиньо в стан сине-бело-голубых.
«Финансово трансфер Клаудиньо выглядел очень интересно. Насколько я знаю, Дриусси выкупил контракт за € 6 миллионов. За Клаудиньо заплатили столько же, плюс небольшая рассрочка на три года. Это достаточно сопоставимо с приобретаемым качеством», — приводит слова Семака Sports.ru.
Клаудиньо начинал карьеру в «Коринтиансе», после чего выступал за другие бразильские клубы, а в 2019 году перебрался в «Ред Булл Брагантино». В настоящее время вызывается в олимпийскую сборную Бразилии. В прошлом сезоне форвард принял участие в 35 матчах бразильской Серии А, в которых забил 18 голов (четыре — с пенальти) и отдал шесть результативных передач.
Клаудиньо — лучший бомбардир бразильской Серии А и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии Клаудиньо сыграл во всех шести матчах турнира и помог команде завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио. Состав «Зенита» футболист пополнил в августе 2021 года.
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