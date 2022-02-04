Вратарь Ярослав Годзюр продлил контракт с «Уралом».
Поделиться
«Урал» продлил контракт с 36-летним вратарём Ярославом Годзюром, сообщает пресс-служба клуба. Новый договор голкипера рассчитан до лета 2023 года.
За екатеринбургский клуб Годзюр выступает с 2017 года. Он провёл 112 матчей, при этом сезоны-2017/2018 и 2018/2019 отыграл без замен. В этом сезоне на счету Годзюра три игры в Российской Премьер-Лиге, а также одна встреча в Кубке России – пропущено пять голов.
Напомним, в 18 матчах «Урал» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».
Новость по теме«Урал» расторг контракт с Ибрахимаем
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:46
-
14:21
-
14:18
-
14:15
-
14:02
-
13:56
-
13:45
-
13:25
-
13:25
-
13:15
-
13:09
-
12:50
-
12:37
-
12:30
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
11:56
-
11:15
-
11:09
-
10:52
-
10:25
-
10:14
-
10:00
-
10:00
-
09:37
-
08:20
-
06:44
-
06:25
-
05:24
-
04:45
Партнерский контент