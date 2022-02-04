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Вратарь Ярослав Годзюр продлил контракт с «Уралом».

Вратарь Ярослав Годзюр продлил контракт с «Уралом».
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«Урал» продлил контракт с 36-летним вратарём Ярославом Годзюром, сообщает пресс-служба клуба. Новый договор голкипера рассчитан до лета 2023 года.

За екатеринбургский клуб Годзюр выступает с 2017 года. Он провёл 112 матчей, при этом сезоны-2017/2018 и 2018/2019 отыграл без замен. В этом сезоне на счету Годзюра три игры в Российской Премьер-Лиге, а также одна встреча в Кубке России – пропущено пять голов.

Напомним, в 18 матчах «Урал» набрал 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Действующий чемпион России — «Зенит». В следующем туре Российской Премьер-Лиги после зимней паузы «Урал» сыграет с «Нижним Новгородом».

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