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Хави убедил Лапорту, что Дембеле должен играть за «Барселону»

Хави убедил Лапорту, что Дембеле должен играть за «Барселону»
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Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле сможет сыграть в матче 23-го тура чемпионата Испании с «Атлетико», сообщает AS. Главный тренер клуба Хави убедил президента Жоана Лапорту в необходимости задействовать футболиста.

Ранее француз не захотел разрывать соглашение с каталонцами по взаимной договорённости. Если бы Дембеле согласился, он стал бы свободным агентом и каталонцам пришлось бы платить ему часть зарплаты до тех пор, пока футболист не нашёл бы новый клуб.

Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.

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