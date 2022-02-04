Алан Смит: в последние годы Роналду адаптировался к роли ярко выраженного наконечника атак

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Смит оценил возвращение Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».
«Что думаю о возвращении Роналду? Я думаю, все знали, что он не станет прежним Криштиану, но его бомбардирский послужной список до сих пор говорит сам за себя. За последние четыре-пять лет он адаптировался к новой роли и к возможностям своего тела, открыв в себе ярко выраженного наконечника атак, бомбардира.
Думаю, любой клуб будет рад подписать игрока, который практически гарантированно забьёт 20 голов за сезон. Люди говорят о его возрасте, но если он продолжает забивать, то его результативность – это единственное, что имеет значение», — приводит слова Алана Смита издание Offers.bet.
Пять причин, почему Роналду круче Месси:
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