Алан Смит: в последние годы Роналду адаптировался к роли ярко выраженного наконечника атак

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Лидс Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед» Алан Смит оценил возвращение Криштиану Роналду в стан «красных дьяволов».

«Что думаю о возвращении Роналду? Я думаю, все знали, что он не станет прежним Криштиану, но его бомбардирский послужной список до сих пор говорит сам за себя. За последние четыре-пять лет он адаптировался к новой роли и к возможностям своего тела, открыв в себе ярко выраженного наконечника атак, бомбардира.

Думаю, любой клуб будет рад подписать игрока, который практически гарантированно забьёт 20 голов за сезон. Люди говорят о его возрасте, но если он продолжает забивать, то его результативность – это единственное, что имеет значение», — приводит слова Алана Смита издание Offers.bet.

Пять причин, почему Роналду круче Месси: