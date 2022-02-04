Месси сказал игрокам «Барселоны» и Хави, что ему тяжело адаптироваться в «ПСЖ»
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси посещал Барселону, чтобы провести ужин с защитниками сине-гранатовых Жорди Альбой и Серхи Роберто, сообщает El Confidencial. Позже к ним присоединился главный тренер «Барселоны» Хави. Месси рассказал им, как трудно ему адаптироваться к смене страны, клуба и команды.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 12 матчах чемпионата Франции, забил один гол и отдал шесть результативных передач. «ПСЖ» набрал 53 очков в 22 матче и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Действующий чемпион Франции — «Лилль». Также по итогам 2021 года Лионель Месси получил «Золотой мяч».
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