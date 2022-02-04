«Снова вместе». «Байер» поделился фотографией Азмуна и Лунёва

«Байер» выложил в своём «твиттере» фотографию вратаря Андрея Лунёва и нападающего Сердара Азмуна. Ранее футболисты вместе выступали за «Зенит».

Просмотреть фотографию можно в «твиттере» «Байера».

«Снова вместе», — подписала публикацию пресс-служба «Байера».



Накануне бывший нападающий «Зенита» Сердар Азмун, перешедший в «Байер», прилетел в Леверкузен, чтобы присоединиться к новой команде.



Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.



«Зенит» также объявил о приобретении нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто, который рассматривается как альтернатива ушедшему Азмуну.