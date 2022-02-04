Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане оценил потенциал Сердара Азмуна

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане оценил потенциал Сердара Азмуна
Комментарии

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане поделился мнением о потенциале нападающего Сердара Азмуна.

«Мы очень рады, что Сердар присоединился к нам. Он — достаточно опытный форвард с опытом игры на международном уровне, но ему пока нужно время, чтобы набрать форму и быть готовым выступать за нас. Я убеждён, что Азмун поможет нам во второй части нынешнего сезона», — цитирует Сеоане пресс-служба «Байера».

Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.

Новость по теме
«Снова вместе». «Байер» поделился фотографией Азмуна и Лунёва
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022