Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане оценил потенциал Сердара Азмуна

Главный тренер «Байера» Херардо Сеоане поделился мнением о потенциале нападающего Сердара Азмуна.



«Мы очень рады, что Сердар присоединился к нам. Он — достаточно опытный форвард с опытом игры на международном уровне, но ему пока нужно время, чтобы набрать форму и быть готовым выступать за нас. Я убеждён, что Азмун поможет нам во второй части нынешнего сезона», — цитирует Сеоане пресс-служба «Байера».



Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу 27-летнего иранского нападающего. Несколько дней назад немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако позже стороны решили осуществить этот трансфер зимой.