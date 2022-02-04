Ветеран ЦСКА Пономарёв: Чернов будет достойной заменой Жиго

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход воспитанника ЦСКА Никиты Чернова, который выступает за «Крылья Советов», в «Спартак».



«Чернов — хороший и фактурный парень. Не знаю, почему армейцы так раздают воспитанников. Для «Спартака» же это хорошее приобретение. Никита бы пригодился ЦСКА, это неплохой защитник, конечно, с ним надо поработать, пока сыроват.



Думаю, Чернов впишется в состав «Спартака». Сам не понимаю, почему ЦСКА так разбазаривает своих воспитанников. Жалко ребят. Конечно, Никита будет заменой Жиго. У Самуэля же были ошибки, мне не нравилось, как он играет в обороне. Жиго подключался в атаку, но это не его дело. Прямые функции Самуэля — оборонительные, сумел подключиться — хорошо, но оборона страдает. Чернов будет достойной заменой Жиго», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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