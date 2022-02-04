Вильмар Барриос присоединился к «Зениту»
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Футболист сборной Колумбии Вильмар Барриос присоединился к петербургскому «Зениту». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Он не был вместе с российской командой на зимних сборах, так как принимал участие в отборочных матчах на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Он принял участие в матчах со сборными Аргентины и Перу. В обеих встречах колумбийцы с одинаковым счётом уступили своим соперникам.
Ближайший официальный матч команда Семака проведёт 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» дома. Ранее «Зенит» минимально обыграл «Мидтьюлланн». Единственный гол в матче забил Нуралы Алип. 22-летний защитник замкнул подачу с углового и открыл счёт в матче.
Новость по теме«Зенит» минимально обыграл «Мидтьюлланн»
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