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«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: текстовая трансляция начнётся в 23:00

«Манчестер Юнайтед» — «Мидлсбро»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
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Сегодня, 4 февраля, состоится матч 1/16 финала Кубка Англии, в рамках которого встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Мидлсбро». Противостояние начнётся в 23:00 по московскому времени. Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).

Команда Ральфа Рангника начала своё участие в турнире игрой с «Астон Виллой». Тогда «красные дьяволы» минимально переиграли бирмингемцев (1:0). Соперники манкунианцев сыграли свой первый матч в рамках Кубка Англии нынешнего сезона с командой «Мэнсфилд Таун», в которой одержали победу со счётом 3:2.

«Мидлсбро» занимает седьмое место в Чемпионшипе, «Манчестер Юнайтед» располагается на четвёртой строчке в АПЛ.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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