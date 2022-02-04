Тальяфико — о сорвавшемся переходе в «Барселону»: мой профессионализм сыграл против меня
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Защитник амстердамского «Аякса» Николас Тальяфико рассказал о сорвавшемся переходе в каталонскую «Барселону».
«Это была уникальная возможность — перейти в клуб уровня «Барселоны». Для меня это была возможность мечты, и в итоге клуб не пошёл мне навстречу. Я очень разочарован. Чувствую, что мой профессионализм выступил против меня», — сказал Тальяфико в интервью AS.
29-летний Тальяфико стал игроком «Аякса» в январе 2018 года. В нынешнем сезоне аргентинский защитник в девяти матчах чемпионата Нидерландов забил гол. На его счету также результативная передача в двух матчах Лиги чемпионов. Контракт Тальяфико истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 16 млн.
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