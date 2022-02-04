Алвес: пока Дембеле продолжает носить футболку «Барселоны», мы должны защищать его

Защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался о нападающем команды Усмане Дембеле.
«Пока он остаётся в «Барселоне», пока он продолжает носить футболку команды, мы должны защищать его. Вы должны защищать футболку и своего товарища по команде. Если он уйдёт в конце сезона, что ж, но впереди ещё пять месяцев сезона, мы должны воспользоваться тем, что Усман здесь.
Мы пытаемся вернуть «Барселону» на высокие позиции, пытаемся создать здоровую и позитивную атмосферу, без плохих эмоций. Негативные вещи не помогают нам расти, поступать правильно. Я уверен, что «Барселона» вернётся на вершину, это цель каждого из нас. Это то место, которое заслуживает клуб, но ясно, что в раздевалке и в клубе должна быть гармония», — приводит слова Алвеса Mundo Deportivo со ссылкой на Movistar.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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