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«Челси» может вернуть Абрахама за € 80 млн в 2023 году

«Челси» может вернуть Абрахама за € 80 млн в 2023 году
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Лондонский «Челси» имеет опцию возврата нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама в 2023 году. Английский клуб может вернуть футболиста за € 80 млн. Об этом сообщает GOAL в «Твиттере» со ссылкой на Corriere dello Sport.

24-летний Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из английского «Челси» за 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Италии забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в шести матчах Лиги конференций.

Контракт Абрахама с итальянской командой рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:

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