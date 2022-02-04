«Челси» может вернуть Абрахама за € 80 млн в 2023 году
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Лондонский «Челси» имеет опцию возврата нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама в 2023 году. Английский клуб может вернуть футболиста за € 80 млн. Об этом сообщает GOAL в «Твиттере» со ссылкой на Corriere dello Sport.
24-летний Абрахам перешёл в «Рому» летом 2021 года из английского «Челси» за 40 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 21 матче чемпионата Италии забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Также на его счету шесть голов в шести матчах Лиги конференций.
Контракт Абрахама с итальянской командой рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 38 млн.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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