Ян Кухта забил гол в третьем матче за «Локомотив» подряд
Поделиться
Новичок «Локомотива» Ян Кухта забивает в каждом матче за московский клуб.
Сегодня чех отличился в товарищеской игре с «Мальмё». Он занёс мяч в сетку ворот соперника на 36-й минуте. Ранее форвард отличался голами в играх с «Яблонцем» и «Спартой».
25-летний чешский нападающий Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».
В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:19
-
16:53
-
16:52
-
16:43
-
16:39
-
16:06
-
16:04
-
16:00
-
15:35
-
15:29
-
15:16
-
15:00
-
14:59
-
14:53
-
14:46
-
14:21
-
14:18
-
14:15
Партнерский контент