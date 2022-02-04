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«Челси» рассматривает покупку защитника «Реала»

«Челси» рассматривает покупку защитника «Реала»
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Лондонский «Челси» может подписать защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао в качестве замены для Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, чьи контракты с английским клубом истекают в конце сезона. Об этом сообщает AS.

По данным источника, 24-летний Милитао входит в сферу интересов лондонской команды с 2019 года, но тогда бразильский защитник «Порту» выбрал местом продолжения карьеры «Реал», а не «Челси». Теперь английский клуб рассматривает Милитао в качестве возможной замены для Кристенсена и Рюдигера, однако сам Милитао не хочет покидать «Реал».

«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:

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