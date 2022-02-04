«Челси» рассматривает покупку защитника «Реала»

Лондонский «Челси» может подписать защитника мадридского «Реала» Эдера Милитао в качестве замены для Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена, чьи контракты с английским клубом истекают в конце сезона. Об этом сообщает AS.

По данным источника, 24-летний Милитао входит в сферу интересов лондонской команды с 2019 года, но тогда бразильский защитник «Порту» выбрал местом продолжения карьеры «Реал», а не «Челси». Теперь английский клуб рассматривает Милитао в качестве возможной замены для Кристенсена и Рюдигера, однако сам Милитао не хочет покидать «Реал».

«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.