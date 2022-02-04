«Локомотив» сыграл вничью с «Мальмё». Кухта забил в 3-м матче подряд

Сегодня, 4 февраля, проходил товарищеский матч между московским «Локомотивом» и шведским «Мальмё». Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Голом в составе железнодорожников на 36-й минуте отметился Ян Кухта. В составе шведской команды гол оформил Патриот Сейдиу. Ранее Кухта отличался голами в играх с «Яблонцем» и «Спартой». Таким образом, чех забил гол в третьем матче подряд.

В нынешнем сезоне нападающий провёл 16 матчей в национальном первенстве, забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету три гола в пяти встречах Лиги конференций. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Яна Кухты в € 5 млн.

Ян Кухта является воспитанником «Славии». По ходу карьеры он также выступал за «Словацко», «Теплице», «Слован Либерец». В августе 2020 года футболист пополнил состав пражской «Славии».