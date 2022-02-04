«Брентфорд» побил рекорд по продажам футболок после трансфера Эриксена в феврале

Фанаты активно раскупают футболки Кристиана Эриксена, который перешёл в «Брентфорд». Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, клуб побил рекорд по продажам спортивной атрибутики в феврале в 30 раз. Футболку Эриксена приобрели жители Южной Кореи, США, Австралии и Гренландии.
Напомним, итальянский «Интер» решил расторгнуть контракт с футболистом, у которого установлен кардиовертер-дефибриллятор, после того как 12 июня в концовке первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении 15 минут, затем его увезли в больницу. Позднее выяснилось, что футболист перенёс остановку сердца. В итальянской Серии A игроков с кардиостимуляторами не допускают к матчам.
«Брентфорд» — «Вулверхэмптон». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:
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