Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на матч с «Лацио»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин попал в заявку на матч с «Лацио». Об этом сообщила пресс-служба «фиалок».

Матч состоится завтра, 5 февраля, и начнётся в 22:45 по московскому времени. Команды будут играть на стадионе «Артемио Франки». Кокорин не выходил на поле с 10 января, когда его выпустили на замену в игре с «Торино» (0:4).

Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.



Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.