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Агент Миранчука назвал главную причину срыва перехода полузащитника в «Лацио»

Агент Миранчука назвал главную причину срыва перехода полузащитника в «Лацио»
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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не перешёл в «Лацио» из-за нежелания клуба из Бергамо расставаться с футболистом. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв.

«Вариант с римлянами возник уже ближе к концу трансферного окна. Клубы тоже обсуждали аренду с правом выкупа. Как раз в матче «Лацио» и «Аталанты» Алексей получил травму задней поверхности бедра. Восстановление займёт несколько недель, и из-за этого на адаптацию ушло бы слишком много времени. Поэтому вариант с арендой в римский клуб Алексей тоже посчитал рискованным. Но это не главная причина, по которой переход не состоялся.

Главная причина заключается в том, что «Аталанта» не хотела расставаться с Алексеем. У менеджмента полное доверие к Миранчуку, руководство рассчитывает на него. В этом плане «Аталанта» и игрок совпали в своих взглядах. Хотя спортивный директор римлян хотел осуществить сделку. Президенты клубов находятся в хороших отношениях. Поэтому, если бы «Аталанта» хотела избавиться от Миранчука, о переходе бы договорились. В «Лацио» с уважением отнеслись к решению «Аталанты», — рассказал Шпинёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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