Пиоли рассказал, что Ибрагимович пропустит матч «Милана» с «Интером»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что форвард Златан Ибрагимович пропустит матч 24-го тура серии А с «Интером».



«В команде не будет Златана, не будет Анте. Томори хорошо поработал на тренировках. Думаю, завтра он будет в заявке, хотя может появиться на замену. Оливье Жиру много значит для нас, он готов сыграть. Сожалею, что в команде не будет Златана. Во многом наши успехи — результат его деятельности, но теперь мы должны показать, что без него тоже можем играть. Мы должны быть сильными, чтобы обыгрывать всех соперников», — цитирует Пиоли Football Italia.

Матч «Интер» — «Милан» состоится завтра, 5 февраля. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. Противостояние пройдёт на стадионе «Сан-Сиро».