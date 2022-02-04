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Пиоли рассказал, что Ибрагимович пропустит матч «Милана» с «Интером»

Пиоли рассказал, что Ибрагимович пропустит матч «Милана» с «Интером»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что форвард Златан Ибрагимович пропустит матч 24-го тура серии А с «Интером».

«В команде не будет Златана, не будет Анте. Томори хорошо поработал на тренировках. Думаю, завтра он будет в заявке, хотя может появиться на замену. Оливье Жиру много значит для нас, он готов сыграть. Сожалею, что в команде не будет Златана. Во многом наши успехи — результат его деятельности, но теперь мы должны показать, что без него тоже можем играть. Мы должны быть сильными, чтобы обыгрывать всех соперников», — цитирует Пиоли Football Italia.

Матч «Интер» — «Милан» состоится завтра, 5 февраля. Игра начнётся в 20:00 по московскому времени. Противостояние пройдёт на стадионе «Сан-Сиро».

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