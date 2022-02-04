Экс-нападающий ЦСКА Ласина Траоре стал игроком клуба из второй лиги Португалии
Поделиться
Бывший нападающий ЦСКА, «Анжи» и «Кубани» Ласина Траоре стал игроком португальского «Варзима», выступающего во второй лиге страны. О переходе футболиста объявила пресс-служба португальского клуба.
Траоре выступал за румынский «Клуж» с 2008 по 2011 год, после чего перешёл в стан «Кубани». Последним клубом форварда был «Бандырмаспор» из 2-го турецкого дивизиона… В сезоне-2019/2020 он сыграл за венгерский «Уйпешт» девять матчей и забил три гола.
Траоре принял участие в 13 матчах за национальную команду Кот-д'Ивуара, в которых забил четыре мяча. В своей карьере он становился чемпионом Румынии, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Румынии. Победитель Кубка Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара.
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:43
-
17:39
Партнерский контент