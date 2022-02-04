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Экс-нападающий ЦСКА Ласина Траоре стал игроком клуба из второй лиги Португалии

Экс-нападающий ЦСКА Ласина Траоре стал игроком клуба из второй лиги Португалии
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Бывший нападающий ЦСКА, «Анжи» и «Кубани» Ласина Траоре стал игроком португальского «Варзима», выступающего во второй лиге страны. О переходе футболиста объявила пресс-служба португальского клуба.

Траоре выступал за румынский «Клуж» с 2008 по 2011 год, после чего перешёл в стан «Кубани». Последним клубом форварда был «Бандырмаспор» из 2-го турецкого дивизиона… В сезоне-2019/2020 он сыграл за венгерский «Уйпешт» девять матчей и забил три гола.

Траоре принял участие в 13 матчах за национальную команду Кот-д'Ивуара, в которых забил четыре мяча. В своей карьере он становился чемпионом Румынии, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок Румынии. Победитель Кубка Африки в составе сборной Кот-д'Ивуара.

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