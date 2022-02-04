«Барселона» продаёт права на название «Камп Ноу» музыкальному сервису за € 57 млн в год
Поделиться
«Барселона» в ближайшее время должна объявить о начале сотрудничества с музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщает ESPN.
По сведениям источника, логотип сервиса будет размещён на основной и тренировочной формах клуба. Сервис также получит права на нейминг домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу». Сообщается, что в рамках сделки испанский клуб будет получать € 57 млн в год. Сделка должна быть завершена в кратчайшие сроки.
В нынешнем сезоне «Барселона» с 35 очками в 21 матче испанской Ла Лиги занимает в турнирной таблице чемпионата пятое место.
«Барселона» обыграла «Алавес» в 22-м туре чемпионата Испании:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Комментарии
- 4 февраля 2022
-
22:35Ашот Хачатурянц заразился коронавирусом Эксклюзив
-
22:35
-
22:29
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:59
-
21:49
-
21:45
-
21:43
-
21:40
-
21:30
-
21:05
-
20:59
-
20:49
-
20:21
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
19:38
-
19:30
-
19:24
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:49
-
18:33
-
18:22
-
18:17
-
18:13
-
18:00
-
18:00
-
17:43
-
17:39
Партнерский контент