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«Барселона» продаёт права на название «Камп Ноу» музыкальному сервису за € 57 млн в год

«Барселона» продаёт права на название «Камп Ноу» музыкальному сервису за € 57 млн в год
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«Барселона» в ближайшее время должна объявить о начале сотрудничества с музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Об этом сообщает ESPN.

По сведениям источника, логотип сервиса будет размещён на основной и тренировочной формах клуба. Сервис также получит права на нейминг домашнего стадиона «Барселоны» «Камп Ноу». Сообщается, что в рамках сделки испанский клуб будет получать € 57 млн в год. Сделка должна быть завершена в кратчайшие сроки.

В нынешнем сезоне «Барселона» с 35 очками в 21 матче испанской Ла Лиги занимает в турнирной таблице чемпионата пятое место.

«Барселона» обыграла «Алавес» в 22-м туре чемпионата Испании:

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